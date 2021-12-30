Казанец нашел в лесу пистолет и застрелил посетителя бара

Казань, 30 декабря. В прокуратуре Татарстана прокомментировали расследование убийства в одном из баров Казани.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, житель Казани поскандалил с посетителем бара, который приставал к женщине. Во время бурного выяснения отношений он выстрелил в обидчика из пистолета. Ранение оказалось смертельным, сообщает KazanFirst.

По версии следствия, пистолет и патроны к нему убийца нашел ранее в лесополосе на территории поселка Октябрьский Зеленодольского района. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Зеленодольский городской суд.

Ранее ФАН сообщал о расследовании убийства двух мигрантов в Казани. Правоохранители оперативно задержали местного жителя по подозрению в совершении этого преступления. Возбуждено уголовное дело.