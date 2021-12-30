Тарасова оценила возможность отмены Олимпийских игр в Пекине

Москва, 30 декабря. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после досрочного завершения молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде высказалась о возможной отмене Олимпийских игр в Пекине.

По мнению именитого тренера, пока рано говорить о каких-либо возможных решениях. Сама Тарасова не желает думать об этом. Она отметила, что такие вопросы принимают «совершенно другие люди». Тренер также высказалась о переносе МЧМ-2022 и напомнила, что здоровье — в приоритете.

«Раз Международная федерация хоккея приняла решение отменить молодежный чемпионат мира — значит, все сделали правильно. Они думали об этой проблеме, которую надо было быстро решать», — указала Татьяна Тарасова в интервью «Чемпионату».

Накануне стало известно об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею. Причиной стала вспышка коронавируса в нескольких национальных командах.