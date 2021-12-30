Абд аль-Хамид Дабиба вернулся к выполнению обязанностей премьер-министра ПНЕ Ливии

Триполи, 30 декабря. Убедившись, что выборы не состоятся в ближайшем будущем, кандидат в президенты Ливии Абд аль-Хамид Дабиба вернулся к выполнению обязанностей премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ).

Сегодня он официально провел заседание кабмина — первое после 24 декабря, когда должно было пройти всенародное голосование. Это последнее в череде следующих друг за другом нарушений Дабибы своих обещаний и хрупкого ливийского законодательства. В то время, когда политические круги североафриканского государства решают судьбу избирательного процесса и властных институтов на фоне провала дорожной карты переходного периода, глава ПНЕ, не дождавшись соответствующих постановлений, возобновляет работу органа, срок полномочий которого истек вместе с несостоявшимися 24 декабря выборами.

Абд аль-Хамид Дабиба настойчиво осуществляет свой собственный стратегический план, о котором открыто заявил накануне, выступая в министерстве молодежи ПНЕ.

«Мы призываем к проведению выборов в соответствии с реальными законами, выражающими мнение всех ливийцев… Прежде всего необходимо провести референдум по конституции», — заявил премьер.

Ранее пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек назвал Дабибу одной из причин срыва выборов 24 декабря. Он обвинил главу правительства в нарушении избирательного законодательства и данного им обещания не баллотироваться в президенты.