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Глава городской думы Каменска-Уральского пожелал смерти врагам во время выступления

Политика
Глава городской думы Каменска-Уральского пожелал смерти врагам во время выступления
Global Look Press  /  Chen Xiaodong

Каменск-Уральский, 30 декабря. Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков отметился необычным поздравлением с Новым годом. Выступая с торжественной речью в ледовом городке, чиновник пожелал смерти «всем, кто против нас».

На открытии ледового городка в местном Парке трубников Пермяков выступил с пламенной речью, в которой назвал открывшийся аттракцион самым лучшим и поздравил собравшихся горожан с грядущими праздниками. Однако закончил свое выступление председатель городской думы весьма агрессивно.

«Сегодня мы прибыли в один из лучших новогодних городков нашего города. И вот уже 320 лет эта традиция не меняется. Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Больше народа где? У Трубников! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» — воскликнул Валерий Пермяков.

Ранее в Каменске-Уральском из окна выпала и получила сотрясение мозга учащаяся седьмого класса. Компетентные органы выясняют причины инцидента.

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Все новости / Политика / Глава городской думы Каменска-Уральского пожелал смерти врагам во время выступления
Валерий Пермяков новый год конфуз ледовый городок каменск-уральский
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