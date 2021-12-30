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Путин утвердил запрет списания коллекторами соцвыплат со счетов россиян

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 14:35
Экономика
Путин утвердил запрет списания коллекторами соцвыплат со счетов россиян
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать в счет долга деньги из социальных выплат россиян. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новой норме, банкам запрещается списывать единовременные социальные выплаты, получаемые гражданами по решению правительства или президента, в счет погашения задолженности по кредитам без согласия заемщика. Должнику также предоставляется право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и других доходов, не превышающих размер прожиточного минимума.

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил о социальной ориентированности федерального бюджета в 2021 году. Он рассказал о росте государственных расходов на здравоохранение и социальные программы. Глава государства также напомнил о поддержке семей с детьми и рынка труда.

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путин кредиты долги выплаты законы
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