Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 15:26
15:24
Весь мир
Захарова осудила Запад за вмешательство в дела Мали: имеют право самостоятельно выбирать партнеров
15:22
Общество
Реалистично и натурально: политолог Ортега объяснил, почему россиянам следует посмотреть фильм «Гранит»
15:19
Экономика
Британские бары несут серьезные потери из-за штамма «Омикрон»
15:17
Общество
Комтранс Петербурга снова перенес открытие вестибюля станции «Технологический институт — 1»
15:16
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 74,5 миллиона россиян
15:15
Происшествия
В Иваново подростки напали на полицейских и обокрали служебную машину
15:14
Общество
Тысячи учеников в Подмосковье приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Битвы за Москву
15:13
Спорт
Романцев считает, что «Спартаку» не стоило продавать Ломовицкого «Рубину»
15:11
Общество
Мэр Махачкалы Дадаев показал новогоднее шоу дронов
15:10
Общество
Голикова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Министр труда Ливии рассказал о порядке прибытия египетских рабочих
Весь мир
Министр труда Ливии рассказал о порядке прибытия египетских рабочих
facebook.com  /  الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

Триполи, 30 декабря. Министр труда переходного Правительства национального единства Ливии Али аль-Абид рассказал о порядке прибытия египетских рабочих в страну. Об этом пишет издание Afrigate News.

По его словам, ведомство рассчитывает принять около двух миллионов трудовых мигрантов для участия в восстановлении городов и инфраструктуры в течение 24 месяцев. Первые группы разнорабочих начали прибывать в октябре.

«Египетскую рабочую силу доставят в Ливию в два этапа. Три-четыре партии, общей численностью до миллиона рабочих в 2022 году, и еще миллион в 2023 году», — говорится в сообщении.

Али аль-Абид добавил, что Министерство труда Ливии планирует привлечь определенный процент работников-экспатриантов в профильных областях.

«Ожидается прибытие около 100 тысяч врачей, медсестер и учителей, которые внесут вклад в функционирование учреждений здравоохранения и образования», — уточнил министр.

Ливия и Египет подписали протокол электронной связи в начале ноября. Программа призвана облегчить пересечение границы для трудовых мигрантов.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Министр труда Ливии рассказал о порядке прибытия египетских рабочих
мигранты ливия египет
Комментировать