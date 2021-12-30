Министр труда Ливии рассказал о порядке прибытия египетских рабочих

Триполи, 30 декабря. Министр труда переходного Правительства национального единства Ливии Али аль-Абид рассказал о порядке прибытия египетских рабочих в страну. Об этом пишет издание Afrigate News.

По его словам, ведомство рассчитывает принять около двух миллионов трудовых мигрантов для участия в восстановлении городов и инфраструктуры в течение 24 месяцев. Первые группы разнорабочих начали прибывать в октябре.

«Египетскую рабочую силу доставят в Ливию в два этапа. Три-четыре партии, общей численностью до миллиона рабочих в 2022 году, и еще миллион в 2023 году», — говорится в сообщении.

وزير العمل :سيجري استقدام العمالة المصرية لليبيا على مرحلتين https://t.co/yMZLJDSNkW — بوابة أفريقيا الإخبارية (@afrigatenewsly) December 29, 2021

Али аль-Абид добавил, что Министерство труда Ливии планирует привлечь определенный процент работников-экспатриантов в профильных областях.

«Ожидается прибытие около 100 тысяч врачей, медсестер и учителей, которые внесут вклад в функционирование учреждений здравоохранения и образования», — уточнил министр.

Ливия и Египет подписали протокол электронной связи в начале ноября. Программа призвана облегчить пересечение границы для трудовых мигрантов.