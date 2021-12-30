Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 15:25
15:24
Весь мир
Захарова осудила Запад за вмешательство в дела Мали: имеют право самостоятельно выбирать партнеров
15:22
Общество
Реалистично и натурально: политолог Ортега объяснил, почему россиянам следует посмотреть фильм «Гранит»
15:19
Экономика
Британские бары несут серьезные потери из-за штамма «Омикрон»
15:17
Общество
Комтранс Петербурга снова перенес открытие вестибюля станции «Технологический институт — 1»
15:16
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 74,5 миллиона россиян
15:15
Происшествия
В Иваново подростки напали на полицейских и обокрали служебную машину
15:14
Общество
Тысячи учеников в Подмосковье приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Битвы за Москву
15:13
Спорт
Романцев считает, что «Спартаку» не стоило продавать Ломовицкого «Рубину»
15:11
Общество
Мэр Махачкалы Дадаев показал новогоднее шоу дронов
15:10
Общество
Голикова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минтруд напомнил о необходимости своевременно продлевать детские выплаты

Экономика
Минтруд напомнил о необходимости своевременно продлевать детские выплаты
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Минтруд рассказал о сроках подачи заявлений на пособия семьям с детьми в новом году, сообщает KONKURENT.RU.

Беременные женщины смогут подать заявление на пособие на ранних сроках, начиная с шестой недели беременности. Для получения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет необходимо подать заявление до достижения ребенком двухлетнего возраста. Дата подачи документов не отразится на сумме начислений.

Заявление на ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до 3 лет можно подать до достижения ребенком трехлетнего возраста. Документы необходимо подавать каждый год. При их рассмотрении специалисты проверяют семейный доход.

После достижения ребенком трехлетнего возраста можно подать заявление на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Заявление нужно подавать повторно каждый год.

Одинокие родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, могут тоже рассчитывать на выплаты, но после проверки имущества и дохода семьи. Каждый год нужно обращаться с новым заявлением.

В Пенсионном фонде России объяснили, что для принятия решения о назначении или отказе в начислении пособия беременным женщинам и семьям с детьми от восьми до 16 лет проводится комплексная оценка нуждаемости.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минтруд напомнил о необходимости своевременно продлевать детские выплаты
деньги выплаты пособие
Комментировать