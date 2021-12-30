Минтруд напомнил о необходимости своевременно продлевать детские выплаты

Москва, 30 декабря. Минтруд рассказал о сроках подачи заявлений на пособия семьям с детьми в новом году, сообщает KONKURENT.RU.

Беременные женщины смогут подать заявление на пособие на ранних сроках, начиная с шестой недели беременности. Для получения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет необходимо подать заявление до достижения ребенком двухлетнего возраста. Дата подачи документов не отразится на сумме начислений.

Заявление на ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до 3 лет можно подать до достижения ребенком трехлетнего возраста. Документы необходимо подавать каждый год. При их рассмотрении специалисты проверяют семейный доход.

После достижения ребенком трехлетнего возраста можно подать заявление на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Заявление нужно подавать повторно каждый год.

Одинокие родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, могут тоже рассчитывать на выплаты, но после проверки имущества и дохода семьи. Каждый год нужно обращаться с новым заявлением.

В Пенсионном фонде России объяснили, что для принятия решения о назначении или отказе в начислении пособия беременным женщинам и семьям с детьми от восьми до 16 лет проводится комплексная оценка нуждаемости.