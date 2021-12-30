Шура повысил гонорар на полмиллиона рублей за выступление в новогоднюю ночь

Москва, 30 декабря. Певец Александр Медведев, прославившийся под сценическим псевдонимом Шура, рассказал о заработках в новогоднюю ночь. В предстоящий праздник у него запланировано пять выступлений, за которые он берет повышенный гонорар.

Исполнитель хита «Отшумели летние дожди» стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!», где признался, что его мать проведет новогоднюю ночь в одиночестве из-за его концертов. Ведущая Алена Жигалова отметила, что некоторые артисты отказываются выступать в праздник, так как хотят встретить его в кругу семьи.

«Дебилы что ли?! Слушай, сейчас похабщину скажу. Наверное, встреча с мамой стоит дороже, чем пять концертов за ночь, но нет. Лучше я на пяти концертах заработаю маме деньги, а потом буду видеться [с ней] целый год каждый день. Это самая хлебная ночь. Это как у цветочников 8 Марта и 1 Сентября», — объяснил свою позицию певец.

Отвечая на вопрос, сколько может заработать артист на Новый год, Шура уточнил, что гонорары у всех разные. Исполнитель отказался называть точные суммы, чтобы никого не обидеть, но признался, что повысил свой стандартный гонорар на полмиллиона рублей. В прошлом году певец отработал четыре концерта в праздник. При этом в 1990-е годы подобных выступлений у Медведева было в разы больше.

«Хотя в 1996-м было 12 в новогоднюю ночь — по две песни в клубе. Все это официально зарегистрировано. 380 тысяч долларов я заработал в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге в 1996-м или 1998-м году», — вспомнил Шура.

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Передвигаться по городу без пробок исполнителю помогала милиция, сопровождавшая его от заведения к заведению. По словам артиста, тогда подобная услуга стоила 100 долларов. Например, за эту сумму можно было быстро доехать в аэропорт. Кроме того, певец нанимал скорую, чтобы не стоять в заторах по дороге на концерт.

«Такое было. Это ненормально, да, но если скорая свободна... Это не сейчас, когда пандемия и скорых не хватает. Солидарность была у скорых. Мы пропускали скорые другие, если кому-то реально было плохо», — оправдался Шура.

Медведев добавил, что его не смущает петь, пока слушатели едят. Как отметил исполнитель, ему нравится выступать в ресторанах. Певец считает своей главной задачей заставить людей танцевать после еды.

В интервью Шура также рассказал о конфликте с критиком Сергеем Соседовым. Артист вспомнил, как нецензурно обругал оппонента.