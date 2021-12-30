Экономист Хазин расшифровал сложную операцию по передаче Европы в сферу влияния России

Вашингтон, 30 декабря. Во время переговоров с Россией по гарантиям безопасности Вашингтон с готовностью, но для вида скрипя зубами, выполнит все требования Москвы.

Дело в том, что все происходящее последние полгода в отношениях между Россией и США — часть одной многоходовой операции, запущенной обеими сторонами по обоюдному согласию. И Вашингтон здесь выполняет роль просителя. Джо Байден еще во время летних переговоров с Владимиром Путиным попросил Россию в жесткой форме потребовать гарантий безопасности от США и НАТО, а по сути, возвращения Восточной Европы в сферу влияния РФ.

Таким мнением с политологом Дмитрием Куликовым поделился экономист Михаил Хазин, подчеркнув, что это всего лишь его теория, но на данный момент она выглядит наиболее правдоподобной. Эксперт напомнил, что команда Байдена уже давно пытается остановить стремительно растущую инфляцию, грозящую серьезно навредить экономике США, если не обвалить ее вовсе. После долгих метаний в Белом доме пришли к выводу, что долларовую гегемонию не спасти. Пару месяцев назад советник Байдена по нацбезопасности Салливан уже открыто об этом заговорил, дипломатично отметив, что МВФ и Мировой банк, как столпы мировой политической системы, устарели. Этим знаковым замечанием Вашингтон формально отказался от борьбы за доллар.

kremlin.ru / Администрация президента России

Хазин отметил, что единственным выходом из непростой ситуации для Байдена, который не может войти в очередной электоральный процесс с такой инфляцией, стал сброс зарубежных активов — многочисленных институтов и карманных режимов, поддерживающих миф о господстве США. По своей инициативе он урезать американское присутствие в Европе (а на это уходит больше всего денег) Байден не может, так как его просто распнут за это многочисленные внутренние оппоненты. Поэтому он мог обратиться с необычной просьбой к президенту РФ еще во время переговоров в Женеве.

«Выдвигая ультиматум США, Владимир Путин был заранее уверен в успехе этого дела. Я думаю они с Байденом договорились уже в Женеве, так как Байден уже тогда понимал, что США нужно срочно сбрасывать избыточные зарубежные институты, поддержание которых требует слишком много денег. Позиция российского президента была известна, ибо он озвучил ее еще 9 мая, в процессе формирования условий женевской встречи. Путин на Красной площади сказал, что в сфере нашей ответственности правила будем принимать мы. На этот тезис и опирается нынешний ультиматум. Договоренности были достигнуты, но Байден не мог сам их по своей воле легализовать, чтобы его не разорвали внутри США. Поэтому я думаю, что Байден просто попросил: «Владимир Владимирович, ну покажите им, какое ваше природное право». Я убежден, что именно так и началась сложная, многоходовая операция по передаче, а скорее возвращению Европы (как минимум Восточной, а то и всей) в зону влияния России», — выразил уверенность Хазин.

Эксперт пообещал, что наступающий год, по его прогнозам, будет самым позитивным для России в большом геополитическом плане. Возвращение Европы в сферу влияния Москвы закончится успешно, а США как минимум на несколько лет отойдут в тень на международной арене, пытаясь решить свои внутренние, но глобальные по объему проблемы.

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