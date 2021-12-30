HBO Max вошел в топ-10 самых популярных приложений 2021 года

Москва, 30 декабря. Приложение онлайн-кинотеатра HBO Max попало в топ-10 самых популярных программ для смартфонов в 2021 году. Об этом сообщило издание Deadline.

По информации портала, приложение сервиса компании Warner Media скачали 45 миллионов раз. Это гораздо больше аналогичных показателей главных конкурентов стриминговой платформы — Disney и Netflix. Программы этих сервисов скачивали в этом году значительно меньше. Это позволило HBO Max занять десятую строчку списка, уступив таким приложением, как YouTube и WhatsApp.

HBO Max подготовил для поклонников спецвыпуск о Гарри Поттере. Шоу выйдет 1 января 2022 года. В нем появится актеры, исполнившие главные роли в картине, и писательница Джоан Роулинг.