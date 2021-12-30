Мэрия Ялты признает аварийным пострадавший от взрыва газа жилой дом

Ялта, 30 декабря. Многоквартирный жилой дом, котором случился пожар после взрыва газового баллона, признают аварийным, сообщила мэр Ялты Янина Павленко в эфире телеканала «Крым 24».

Возгорание многоквартирного дома случилось в Ялте по улице Таврическая. По имеющимся данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. Возгорание, по словам очевидцев, произошло примерно в 11:30 по местному времени (совпадает с московским). На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарной службы. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Из здания было эвакуировано не менее 20 человек. Погибших нет, но есть несколько пострадавших.

Как рассказала Павленко, сейчас жители дома находятся в пунктах обогрева. По ее словам, специалисты оказывают им всю необходимую помощь. В ближайшее время людей в случае необходимости расселят во временные пункты размещения.