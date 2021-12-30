Президент России Путин утвердил закон о премировании госслужащих

Москва, 30 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает премирование государственных гражданских служащих не только за выполнение особо важных и сложных задач, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей.

Текст законодательной инициативы был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Плюс ко всему были установлены полномочия кабинета министров по определению правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников государственных органов.

Глава российского государства Владимир Путин ранее подписал закон о региональной власти. Документ разрешает губернаторам избираться более чем на два срока подряд.