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В Дамаске прошел день памяти иранского генерала Касема Сулеймани

Весь мир
В Дамаске прошел день памяти иранского генерала Касема Сулеймани
Федеральное агентство новостей  / 

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) прошел день памяти иранского генерала Касема Сулеймани — командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Торжественная церемония проходила в присутствии официальных лиц и видных общественных деятелей из Ирана, Ливана и САР. В рамках мероприятия представителям Исламской Республики был передан специальный щит — памятная табличка, где выражались благодарности за заслуги погибшего офицера.

На месте событий в Дамаске побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Генерал-майор Мухаммад Хасан Али из состава Сирийской Арабской Армии (САА) в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул важность второй годовщины смерти Сулеймани, который вместе со всеми союзниками стоял на стороне народа САР в борьбе с терроризмом.

Он отметил, что ранее несколько раз встречался с ним и восхищался его героизмом. Али уверен, что настоящий военачальник — это тот, кто готов погибнуть на передней линии огня в битве с врагами, чтобы его подчиненные смогли добиться победы. Командующий «Аль-Кудс», по словам сирийского офицера, был именно таким.

В Дамаске прошел день памяти иранского генерала Касема Сулеймани
Федеральное агентство новостей /

Прошедшая в Дамаске церемония была проведена несколько ранее фактической даты гибели иранского генерала. Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в аэропорту Багдада в результате атаки американского беспилотника. Приказ об ударе ВВС лично отдал экс-президент США Дональд Трамп. Помимо командующего спецподразделением КСИР, тогда погиб лидер иракского народного ополчения «Хашд Шааби» Абу аль-Мухандис.

Глава «Аль-Кудс» был ответственен за проведение зарубежных операций, во время войны в Сирии против террористов проиранские военизированные отряды действовали под его началом.

На родине Сулеймани имел столь высокое положение, что считался одной из самых влиятельных фигур в Исламской Республике после верховного лидера Али Хаменеи. В то же время генерал стал героем многих документальных фильмов, новостных репортажей и даже поп-песен. Видеоколлаж из прижизненных записей с участием главы «Аль-Кудс» был продемонстрирован публике на мероприятии в Дамаске.

В Дамаске прошел день памяти иранского генерала Касема Сулеймани
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / В Дамаске прошел день памяти иранского генерала Касема Сулеймани
сирия дамаск иран сулеймани
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