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Пострадавшая при пожаре Хлебникова останется в больнице на Новый год

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 13:59
Общество
Пострадавшая при пожаре Хлебникова останется в больнице на Новый год
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 30 декабря. Певице Марине Хлебниковой, серьезно пострадавшей при пожаре в московской квартире, придется встречать Новый год в больнице. Об этом сообщил ФАН источник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где лечится звезда.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что исполнительницу хита «Чашка кофею» якобы отпустят домой перед праздниками. Однако источник ФАН утверждает, что выписки артистки пока не предвидится.

Обгоревшая Хлебникова пребывает не в реанимации, а в отделении термических поражений. Поскольку кожа знаменитости еще слишком тонкая и подвержена любому воздействию, восстановление и адаптация певицы займут не один день.

Медики не разрешат исполнительнице выписаться и отправиться домой на самолечение, так как это опасно для звезды. При этом прогресс в ее состоянии все же заметен.

Как стало известно ранее, Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи. Пострадавшей при пожаре артистке предстоит еще не один раз лечь под нож хирурга.

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больница певица хлебникова
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