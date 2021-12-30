Пострадавшая при пожаре Хлебникова останется в больнице на Новый год

Москва, 30 декабря. Певице Марине Хлебниковой, серьезно пострадавшей при пожаре в московской квартире, придется встречать Новый год в больнице. Об этом сообщил ФАН источник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где лечится звезда.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что исполнительницу хита «Чашка кофею» якобы отпустят домой перед праздниками. Однако источник ФАН утверждает, что выписки артистки пока не предвидится.

Обгоревшая Хлебникова пребывает не в реанимации, а в отделении термических поражений. Поскольку кожа знаменитости еще слишком тонкая и подвержена любому воздействию, восстановление и адаптация певицы займут не один день.

Медики не разрешат исполнительнице выписаться и отправиться домой на самолечение, так как это опасно для звезды. При этом прогресс в ее состоянии все же заметен.

Как стало известно ранее, Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи. Пострадавшей при пожаре артистке предстоит еще не один раз лечь под нож хирурга.