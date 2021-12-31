Диетолог назвала вкусные и полезные блюда для новогоднего стола

Считается, что без обилия салатов на столе Новый год не ощутить. В разговоре с ФАН врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев назвала вкусные, а главное — полезные продукты для праздничного стола.

По мнению эксперта, оливье, селедка под шубой, наваристый жирный холодец, салаты с макаронными изделиями и картофелем в сочетании с остальным обилием блюд и алкогольных напитков на столе несут только проблемы со здоровьем, а радость от них сиюминутна.

«От таких гастрономических возлияний посреди ночи резко поднимутся холестерин и сахар в крови. Будет оказана жесточайшая нагрузка на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт», — говорит диетолог.

фото из личного архива Александры Ноевой /

Александра Ноев рекомендует отдать предпочтение запеченной в духовке рыбе и морепродуктам или нежирному мясу птицы без кожи.

«Они гораздо быстрее смогут пройти этап пищеварения, чем красное мясо», — объясняет гастроэнтеролог.

По словам Ноев, запекать, тушить, отваривать, жарить на гриле без масла, су-вид — все средства в данном случае хороши и придадут блюду больше пользы. Также диетолог поделилась с читателями ФАН основными рекомендациями.

Отдайте предпочтение блюдам, основой которых являются полезные продукты: свежие или замороженные овощи; фрукты и ягоды (за исключением консервированных); грудка курицы или утки, кролик, индейка, нежирная телятина; рыба и морепродукты; кисломолочные продукты (нежирные творог, сыр, сметана, йогурт).

Замените жирные соусы и майонез на здоровые домашние.

Готовьте небольшие порции, чтобы хватало только на праздничный стол (не стоит доедать тазы салатов еще пять дней — гарантированный лишний вес и возможные отравления могут запросто испортить все праздничные дни.

Постарайтесь не увлекаться спиртными напитками, иначе все здоровые блюда не помогут: алкоголь разжигает аппетит, тем самым способствуя перееданию. И да, не следует смешивать алкоголь.

Важно, чтобы под рукой всегда был стакан воды.

Пищеварительные ферменты — ваш помощник и друг в эту ночь. Держите их под рукой.

Пусть десерты перейдут с новогодней ночи на первое число Нового года. Поверьте, они принесут вам в разы больше удовольствия, если вы насладитесь ими не на пресыщенный яствами желудок.

pexels.com / cottonbro

«И еще один очень важный совет: не концентрируйтесь на еде! Ведь праздник — это не только застолье, но и развлечения. Пусть веселье, а не еда станут стержнем вашего праздника», — заключила врач-диетолог Александра Ноев.

Некоторые россияне предпочитают садиться за новогодний стол голодными, чтобы съесть все приготовленные к празднику блюда. Как утверждает врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко, подобная «диета» может навредить здоровью.