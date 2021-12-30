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Стоимость салата «Оливье» увеличилась на 15%

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 14:15
Экономика
Стоимость салата «Оливье» увеличилась на 15%

Москва, 30 декабря. Цена продуктов, необходимых для приготовления салата «Оливье», выросла за 2021 год на 15%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Чек Индекс».

Так, стоимость салата по классическому советскому рецепту в расчете на четыре персоны составила 482 рубля. Это оказалось на 62 рубля дороже, чем в прошлом году. Наиболее заметно поднялась цена на картофель — на 49%, до 73 рублей за половину килограмма. Морковь стала обходиться дороже на 35%, яйца — на 25%, майонез — на 16%. На 1% подешевела только вареная колбаса.

В рецепт входили 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов консервированного горошка, пять штук яиц, 400 граммов маринованных огурцов, а также 200 граммов майонеза и 30 граммов укропа или петрушки.

Продуктовая инфляция может продолжиться в России в 2022 году. Об этом предупредил экономист Анатолий Тихонов.

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