Путин обсудил с президентом Палестины Аббасом двустороннее взаимодействие

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Они обсудили двустороннее взаимодействие.

Беседа состоялась в рамках продолжения встречи в Сочи 23 ноября. Президенты обменялись мнениями о проблематике урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Путин и Аббас подчеркнули необходимость возобновления конструктивных переговоров между Палестиной и Израилем под контролем международных посредников.

Главы государств также обменялись теплыми поздравлениями в преддверии Нового года, сообщили в МИД России.

Министр обороны Израиля ранее одобрил меры по укреплению доверия с Палестиной. Стороны заинтересованы в стабилизации отношений.