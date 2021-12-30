Рита Дакота рассказала о домогательствах в детстве

Москва, 30 декабря. Знаменитая певица Рита Дакота рассказала о страшном эпизоде в жизни, когда ей было 12 лет. Она поделилась, что суворовец насильно поцеловал ее. Это был ее первый контакт с противоположным полом.

Суворовец, которому было 17 лет, зажал будущую звезду в углу в военном общежитии. Он поцеловал ее, но Дакоте это кошмарный момент навсегда врезался в память. Артистке даже тяжело вспоминать, как подросток засунул «свой мерзкий слюнявый язык» ей в рот.

«Мне было тогда лет 12, а ему 17. Он в Суворовском училище учился, звали его Антон. Я тогда так испугалась, что даже ему не сказала ничего. Он ушел, а я продолжала стоять как вкопанная от шока. Вот такой ужасный у меня был первый поцелуй», — поделилась Рита Дакота в интервью Cosmopolitan.

Исполнительница добавила, что во взрослой жизни тоже сталкивалась с приставаниями. Однажды она пришла на массаж. И специалист непозволительно себя повел и стал трогать в тех местах, где массаж не предусмотрен.

Рита Дакота родила дочь от музыканта Влада Соколовского. Она призналась, что воспитывать наследницу очень тяжело. Однажды у знаменитости был тяжелый период в жизни, когда отношения не складывались чуть ли не со всеми.