Автоэксперт Александр Холодов предупредил о новогоднем «отлове» нетрезвых водителей на дорогах

Автоэксперт, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов накануне Нового года в авторской колонке для ФАН напоминает водителям простые правила, как сделать праздник безопасным и веселым.

Поработаю «Капитаном Очевидность». Новогодняя колонка Александра Холодова

До Нового года — любимого российского праздника, предваряющего длинные каникулы, — остались считанные часы. Думаю, российские автомобилисты и сами хорошо понимают, какие опасности их могут подстерегать на новогодних дорогах. Тем не менее рискну поделиться с читателями ФАН, возможно, абсолютно очевидными советами, как сделать встречу Нового года не только веселой, но безопасной. Так сказать, выступлю в роли «Капитана Очевидность».

Во-первых, напомню, что ГИБДД и другие представители дорожных служб обычно именно в праздничные дни устраивают рейды по «отлову» нетрезвых водителей. Это происходит и накануне Нового года, и в саму новогоднюю ночь, и после нее. Так что надеяться на авось не советую: употребили алкоголь — извольте поставить машину «на прикол» и за руль не садиться. Не можете идти ногами, вызывайте такси.

Федеральное агентство новостей /

Второе. Вы сами, возможно, помните про несовместимость алкоголя и вождения, но не факт, что все остальные российские автомобилисты так же дисциплинированы. Поэтому просто держите в голове, что в новогодние дни на дорогах могут быть не очень внимательные по разным причинам водители. В связи с этим простой совет — по возможности в новогодние дни «отдохните» от руля — погуляйте ногами или посидите дома. Напомню также, что некоторые города зимой не слишком хорошо убирают после снегопадов, вполне возможно, что в праздники ситуация со снегом и льдом еще больше обострится. Это еще один аргумент за то, чтобы на каникулах постараться поменьше проводить времени за рулем.

Ну и, в-третьих, если пришлось садиться за руль и без этого никак, просто будьте особенно аккуратны и внимательны.

А вообще, мой совет — просто наслаждайтесь новогодними каникулами. Желаю в Новом году всем читателям ФАН самого лучшего, а главное — безаварийной езды.

Ваш Александр «Кэп» Холодов