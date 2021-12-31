Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 08:09
08:00
Весь мир
Турецкие граждане не верят в способность Эрдогана восстановить экономику
08:00
Общество
Автоэксперт Александр Холодов предупредил о новогоднем «отлове» нетрезвых водителей на дорогах
07:54
Политика
Политолог Корнийчук обвинил киевские власти в безразличии к оттоку населения из Украины
07:52
Общество
Роспотребнадзор: противоэпидемические меры позволяют людям не заболевать COVID-19
07:51
Происшествия
Эскортница после убийства москвича сидела на лестнице и пила виски
07:48
Экономика
Запуск «СП-2» может обрушить цены на газ в Европе до 500 долларов за тысячу кубометров
07:47
Шоу-бизнес
Ида Галич отменила празднование Нового года из-за серьезных проблем со здоровьем
07:40
Спорт
«МЮ» с Роналду в составе обыграл «Бернли» в последнем матче АПЛ уходящего года
07:36
Политика
Лавров: США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам
07:22
Общество
Автоэксперт Ларионов: гирлянды на машине могут обернуться потерей водительских прав
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Автоэксперт Александр Холодов предупредил о новогоднем «отлове» нетрезвых водителей на дорогах

Общество
Автоэксперт Александр Холодов предупредил о новогоднем «отлове» нетрезвых водителей на дорогах
Федеральное агентство новостей  / 

Автоэксперт, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов накануне Нового года в авторской колонке для ФАН напоминает водителям простые правила, как сделать праздник безопасным и веселым.

Поработаю «Капитаном Очевидность». Новогодняя колонка Александра Холодова

До Нового года — любимого российского праздника, предваряющего длинные каникулы, — остались считанные часы. Думаю, российские автомобилисты и сами хорошо понимают, какие опасности их могут подстерегать на новогодних дорогах. Тем не менее рискну поделиться с читателями ФАН, возможно, абсолютно очевидными советами, как сделать встречу Нового года не только веселой, но безопасной. Так сказать, выступлю в роли «Капитана Очевидность».

Во-первых, напомню, что ГИБДД и другие представители дорожных служб обычно именно в праздничные дни устраивают рейды по «отлову» нетрезвых водителей. Это происходит и накануне Нового года, и в саму новогоднюю ночь, и после нее. Так что надеяться на авось не советую: употребили алкоголь — извольте поставить машину «на прикол» и за руль не садиться. Не можете идти ногами, вызывайте такси.

Автоэксперт Александр Холодов предупредил о новогоднем «отлове» нетрезвых водителей на дорогах
Федеральное агентство новостей /

Второе. Вы сами, возможно, помните про несовместимость алкоголя и вождения, но не факт, что все остальные российские автомобилисты так же дисциплинированы. Поэтому просто держите в голове, что в новогодние дни на дорогах могут быть не очень внимательные по разным причинам водители. В связи с этим простой совет — по возможности в новогодние дни «отдохните» от руля — погуляйте ногами или посидите дома. Напомню также, что некоторые города зимой не слишком хорошо убирают после снегопадов, вполне возможно, что в праздники ситуация со снегом и льдом еще больше обострится. Это еще один аргумент за то, чтобы на каникулах постараться поменьше проводить времени за рулем.

Ну и, в-третьих, если пришлось садиться за руль и без этого никак, просто будьте особенно аккуратны и внимательны.

А вообще, мой совет — просто наслаждайтесь новогодними каникулами. Желаю в Новом году всем читателям ФАН самого лучшего, а главное — безаварийной езды.

Ваш Александр «Кэп» Холодов

Вернуться назад
Все новости / Общество / Автоэксперт Александр Холодов предупредил о новогоднем «отлове» нетрезвых водителей на дорогах
новый год автомобилисты александр холодов
Комментировать