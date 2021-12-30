Захарова: власти Украины продолжают тотальную зачистку и репрессии против СМИ

Москва, 30 декабря. Власти Украины взяли безальтернативный курс на тотальную зачистку информационного пространства от неугодных СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат прокомментировала новый указ о санкциях в отношении ряда медиакомпаний, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, официальный Киев намерен построить «тотальную цензуру».

«Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ, лишения права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине», — заявила Захарова в ходе брифинга МИД России.

Также входе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала дискуссию, развернувшуюся на Западе по поводу предложения России о гарантиях безопасности. По ее наблюдениям, среди стран НАТО по этому вопросу наблюдается «полная многоголосица».