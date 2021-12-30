Банкир Авдокушина спрогнозировала стоимость кредитов в 2022 году для застройщиков жилья

Москва, 30 декабря. Вице-президент банка «Дом.РФ» Анна Авдокушина спрогнозировала ставку по кредитам для застройщиков жилья в России в 2022 году. Она составит 4%, сообщает РИА Новости.

Авдокушина обратила внимание, что квартиры в строящихся домах пользуются наибольшим спросом. Спрос порождает предложение, поэтому кредитная ставка на такую недвижимость ниже. По ее словам, процент кредитования проектов с эскроу зависит исключительно от уровня продаж.

По статистике Центробанка, среднерыночные ставки в третьем квартале выросли с 2,9% до 3,3% годовых.

«Думаю, с учетом всех факторов, ставка должна будет незначительно расти, но по-прежнему останется вполне комфортной для застройщиков на уровне около 4%», — заявила Авдокушина.

Риелторы называют наступающий год удачным для приобретения жилья. Сейчас на рост стоимости недвижимости влияют низкие ипотечные ставки. После повышения ключевой ставки стоимость квадратного метра должна уменьшиться на 5-7%.