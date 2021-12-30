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Ливийский парламент заслушает на очередном заседании членов избиркома

Весь мир
Ливийский парламент заслушает на очередном заседании членов избиркома
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 30 декабря. Ливийская Палата представителей пригласила на свое очередное заседание, которое состоится на следующей неделе, главу Высшей избирательной комиссии (ВИК) и ее членов, сообщил пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек.

Ожидается, что администрация ВИК ответит на все вопросы, связанные со срывом общенациональных выборов и причинами, помешавшими их проведению в срок. В ходе заседания 28 декабря в Тобруке Палата представителей рассмотрела ряд отчетов, в том числе доклад комитета, отвечающего за взаимодействие с избиркомом.

На встрече временно назначенный спикер Фавзи ан-Нувайри огласил несколько предложений от депутатов относительно дальнейшей судьбы выборов, включая требование отложить голосование на шесть месяцев и провести расширенный диалог между различными ливийскими партиями.

Прозвучала и инициатива обращения в ВИК с просьбой направить в Палату представителей пояснительное письмо по поводу ее заявления от 22 декабря о невозможности проведения выборов и призыва перенести их на 24 января следующего года. Некоторые депутаты предложили продолжить избирательный процесс и сформировать специальный комитет для решения проблем, с которыми сталкивается ВИК.

Ан-Нувайри призвал комиссию назвать веские причины, помешавшие проведению голосования, указав, что все нынешние разговоры об этом направлены лишь на то, чтобы еще больше спутать карты. В своей речи он также подверг критике изданный парламентом избирательный закон, который утвердили поспешно, не дождавшись консенсуса по конституционной основе со стороны Форума политического диалога (ФПД).

Ранее Абдалла Блехек заявил, что одной из причин провала выборов стало решение премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы баллотироваться на пост президента. Он выдвинул кандидатуру в нарушение сразу нескольких статей избирательного законодательства.

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ливия
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