Песков заявил, что 31 декабря у Путина будет «полурабочий нерабочий день»

Москва, 30 декабря. График, по которому 31 декабря будет работать президент РФ Владимир Путин, раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В последний день года у российского лидера будет «полурабочий нерабочий день». На 31 декабря у Путина не запланировано никаких мероприятий, отметил Песков.

«У президента нет официальных и публичных мероприятий. Такой полурабочий нерабочий день президента. Полностью выходного дня не может быть у президента по определению», — заявил он в беседе с прессой.

Президент России Владимир Путин в этом году присоединился к благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой исполняются детские мечты. Глава государства в дистанционном формате снял с елки новогодние просьбы трех детей. Открытки, на которых написаны мечты, Путину помог выбрать мальчик по имени Егор.