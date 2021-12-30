Венесуэла начнет производить новейшие российские АК-103 в 2022 году

Москва, 30 декабря. Завод по производству автоматов Калашникова планируют запустить в Венесуэле во второй половине 2022 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказала пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова.

В Венесуэле в 2022 году планируют запустить завод по производству автоматов Калашниковаhttps://t.co/Pj2AKH1FAS pic.twitter.com/h01IL34dXH — РИА Новости (@rianru) December 28, 2021

По ее словам, строительство ведется несмотря на санкции США и на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране. В настоящее время рабочие приступили к подготовке технологического оборудования и монтажу сборочных линий. Завод будет производить автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним. Запуск планируется на вторую половину 2022 года.

Венесуэла станет первой страной в мире, где будет организовано лицензионное производство автоматов Калашникова.

В середине декабря президент боливарианской страны Николас Мадуро и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможное сотрудничество, а также ряд региональных вопросов.