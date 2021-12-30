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Путин и Байден 30 декабря продолжат обсуждение вопросов Украины и кибербезопасности

Политика
Путин и Байден 30 декабря продолжат обсуждение вопросов Украины и кибербезопасности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден во время телефонного разговора 30 декабря продолжат обсуждать те вопросы, которые затронули во время предыдущей беседы.

Лидеры провели телемост 7 декабря. Основным вопросом была Украина, гарантии безопасности для России, двусторонние отношения, кибербезопасность и иранская ядерная сделка.

«Цель разговора очень понятная — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи», — объяснил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Разговор будет закрыт для прессы. Песков добавил, что инициатива беседы принадлежит Путину. Она начнется в 23:30.

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