Известный дирижер Михаил Козинец умер в Белоруссии

Минск, 30 декабря. Народный артист Белоруссии Михаил Козинец скончался на 84-м году жизни. Грустной новостью поделилась Белорусская государственная филармония.

О смерти Михаила Антоновича Козинца стало известно 30 декабря. Дата прощания с мастером будет известна позже.

«Белорусское искусство понесло невосполнимую утрату», - говорится в сообщении коллег на странице Facebook.

Отмечается, что за последние десятилетия Козинец стал «одной из самых значимых фигур в истории белорусского музыкального искусства».

Михаил Козинец на протяжении 20 лет был главой Белорусской академии музыки, дирижером Государственного народного оркестра БССР, а потом оркестра имени Жиновича.