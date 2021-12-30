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Известный дирижер Михаил Козинец умер в Белоруссии

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 13:29
Общество
Известный дирижер Михаил Козинец умер в Белоруссии
из личного архива Димитриса Ботиниса

Минск, 30 декабря. Народный артист Белоруссии Михаил Козинец скончался на 84-м году жизни. Грустной новостью поделилась Белорусская государственная филармония.

О смерти Михаила Антоновича Козинца стало известно 30 декабря. Дата прощания с мастером будет известна позже.

«Белорусское искусство понесло невосполнимую утрату», - говорится в сообщении коллег на странице Facebook.

Отмечается, что за последние десятилетия Козинец стал «одной из самых значимых фигур в истории белорусского музыкального искусства».

Михаил Козинец на протяжении 20 лет был главой Белорусской академии музыки, дирижером Государственного народного оркестра БССР, а потом оркестра имени Жиновича.

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