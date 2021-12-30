Бегство США из Афганистана, встреча Путина и Байдена — чем запомнился 2021-й

В 2021 году мир уже привык жить в условиях коронавирусных ограничений, но это не помешало произойти событиям, которых не ждал никто. Они смогли кардинально изменить ситуацию в той или иной части мира. Подробнее о главных мировых событиях в 2021 году — в материале ФАН.

Штурм Капитолия

Сторонники проигравшего президента США Дональда Трампа, собравшись 6 января на Капитолийском холме в Вашингтоне, захватили конгресс, где утверждались итоги состоявшихся в ноябре выборов. В результате захвата заседание было сорвано. Погибли пять человек, в том числе полицейский.

Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

Участников судят за мятеж, была развернута массовая кампания их публичного порицания, однако американская общественность и по этому вопросу остается расколотым.

Дорогой газ

Из-за дефицита газа цена голубого топлива в Европе била рекорд за рекордом. В какой-то момент стоимость тысячи кубометров газа перевалила за 2 тыс. долларов.

И это происходит на фоне политического давления Соединенных Штатов на «Северный поток — 2», запуск которого мог бы предотвратить газовый дефицит и опустить цены вниз.

Побег США из Афганистана

Соединенные Штаты 20 лет пытались поставить Афганистан на рельсы демократии, но широкомасштабное наступление «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) отбило у американцев все желание это сделать. Боевики очень быстро захватили власть в Кабуле. За несколько недель они установили полный контроль над страной.

Главным символом американского побега из Афганистана стали шокирующие кадры с падающими с самолетов афганцами, которые пытались зацепиться, надеясь покинуть страну.

Провал Франции и популярность России в Африке

В Африканском регионе Россия окончательно вытесняет Францию. Скандально завершилась французская операция «Бархан», которая длилась с 2014 года в Сахаро-Сахельском регионе и в которой были задействованы десятки тысяч солдат. Париж не только не победил терроризм в Мали, Буркина-Фасо, Нигерии и Чаде, но скорее способствовал появлению новых вооруженных группировок.

В то же время, опыт партнерства с Россией оказался исключительно положительным. Российские флаги в Мали, памятник российским инструкторам-защитникам и шевроны «ЧВК Вагнера», замеченные на параде в честь дня Республики в ЦАР – все это следствие того, что отечественные специалисты показали по-настоящему эффективную борьбу с терроризмом и уважение к местному населению. Фильмы «Турист» и «Гранит», вышедшие в 2021 году, стали первыми совместными кинолентами России и африканских республик и увековечили подвиг российских инструкторов в Африке. Поскольку слухи и пресса постоянно связывают их с «ЧВК Вагнера», сегодня для большинства простых африканцев это имя стало нарицательным и служит символом безопасности и борьбы с бандитизмом.

Встреча Путина и Байдена

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин встретились в этом году дважды. Первая встреча прошла очно в июне в Женеве. Вторая — в формате онлайн в декабре из Сочи и Вашингтона.

kremlin.ru / Администрация президента России

Основными темами двух глав стали стратегическая и кибернетическая безопасность в рамках СНВ-3, ситуация вокруг Украины и обострение на территории Донбасса, вопрос о ядерной программе Ирана. Главы государств поручили своим представителям принять меры по возвращению к дипломатии.

Олимпиада в Токио

Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса открытие произошло лишь спустя год. Российские спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России. По итогам соревнований Россия заняла пятое место в общем зачете, заработав 71 медаль. Это один из лучших результатов в истории российских олимпийцев.

Рождение AUKUS

15 сентября был создан военный блок AUKUS, куда входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия. Альянс направлен на сдерживание Китая в Тихоокеанском регионе. Рождение этого союза вызвало недовольство внутри НАТО — Франция назвала этот блок «ударом в спину».

Первой инициативой AUKUS стала программа строительства атомных подводных лодок для Австралии, которая из-за этого разорвала схожий контракт с Парижем на сумму в 56 млрд евро.

Предупредительный огонь

23 июня российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца с управляемым ракетным оружием «Дефендер», который вошел в территориальные воды РФ в Черном море в районе мыса Фиолент. На предупреждение британский военный корабль не отреагировал.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца. И только после этого эсминец покинул границы территориального моря РФ.

Боевая готовность РФ в Таджикистане и Киргизии

Минобороны России повысило боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, чтобы предотвратить проникновение боевиков из Афганистана в Среднюю Азию.

Глава ведомства Сергей Шойгу добавил, что РФ оказывает поддержку своим партнерам, помогая им повышать боеспособность вооруженных сил. Так, например, на российской авиабазе в киргизском городе Кант состоялась передача двух вертолетов Ми-8МТ и девять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М.

Экспедиция «Умка-2021»

На Северном Ледовитом океане и в ближайших районах 20 марта стартовала комплексная российская арктическая экспедиция «Умка-2021». В ходе этих учений корабли флота, сухопутные подразделения, а также специалисты научных организаций должны были провести несколько десятков разнообразных мероприятий.

Самое большое внимание публики и специалистов привлекло всплытие подводных ракетоносцев прямо на ледяном поле.

Авария контейнеровоза «Эвер Гивен»

23 марта один из самых больших в мире контейнеровоз «Эвер Гивен» (18 тысяч контейнеров) заблокировал Суэцкий канал. В результате произошел многодневный коллапс мировых грузоперевозок, который каждый час обходился мировой экономике в 400 млн долларов. Более 450 различных судов ждали своей очереди, чтобы пройти Суэцкий канал.

Федеральное агентство новостей /

Основными версиями случившегося называют сильный ветер и погодные условия. Допускаются технические сбои и человеческий фактор.

Россия сняла кино в космосе

Российские режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд в течение 12 дней на борту Международной космической станции снимали картину «Вызов». Киногруппа отправилась на МКС 5 октября с Байконура на корабле «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым. В этом деле Роскосмос обогнал NASA и SpaceX, которые планировали запустить на орбиту актера Тома Круза, однако съемки отложили.

Евро-2020

16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса состоялся лишь через год — с 11 июня по 11 июля 2021 года. При этом, как и летние Олимпийские игры в Токио, футбольный турнир сохранил изначальное название с указанием 2020 года. Это был первый чемпионат Европы по футболу, который перенесли в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Италия выиграла у Англии в финале. Лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

1 Организация запрещена на территории РФ.