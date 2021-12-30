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Кедми объяснил, как Россия одним маневром похоронила надежды США на новый военный блок

Политика
Кедми объяснил, как Россия одним маневром похоронила надежды США на новый военный блок
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Дели, 30 декабря. Сомнительная попытка Вашингтона создать альтернативу НАТО в тихоокеанском регионе для давления, а то и открытого противостояния с Китаем потерпела сокрушительный провал.

США делали очень большие ставки на AUKUS и даже рискнули полным разрывом отношений с одним из лидеров Евросоюза Францией, ради этого объединения. Однако основой для нового военного блока был крепкий военно-политический союз с Индией, который так и остался в проекте, благодаря своевременным контрмерам России. По факту, все надежды США на новый военный блок, как эффективный рычаг воздействия на Китай, похоронил один продуманный маневр Москвы.

Очередную победу РФ в большом геополитическом противостоянии с США в беседе с политологом Дмитрием Куликовым оценил военный эксперт, руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми, подчеркнув, что без Индии новый проект США можно считать несостоявшимся. За счет AUKUS американцы всерьез надеялись спасти свою расползающуюся гегемонию и даже подчинить своей воле Китай, как минимум в некоторых важных вопросах. Самым сложным было вовлечь в этот блок Нью-Дели, но эту крупную фигуру на тихоокеанской шахматной доске буквально в последний момент перехватила Москва.

Кедми объяснил, как Россия одним маневром похоронила надежды США на новый военный блок
Федеральное агентство новостей / Hindustan Times / www.imago-images.de / Global Look Press; Narendra Modi / Global Look Press

«После знаменитого отнюдь не позитивными нюансами разговора президента США с индийским коллегой произошел успешнейший визит российского президента в Индию. Причем с двумя сопровождающими — министрами обороны и энергетики. Соответствующие договоренности были достигнуты и союзнические документы подписаны. Этот маневр России похоронил надежды США втянуть Индию в союз англосаксонских стран без Франции против Китая. То есть Россия похоронила надежды Вашингтона на сам этот новый военный блок, который ничего не сможет сделать без тесной связи с Индией. AUKUS все, товарищи. Близнец НАТО канул в Лету, так толком и не родившись», — констатировал провал США Кедми.

Эксперт добавил, что Соединенные Штаты терпят одно поражение за другим, теряя влияние на международной арене. Россия тем временем только укрепляет свои позиции, неизменно тесня главного оппонента по всем направлениям.

Ранее политолог Сидорчик предсказал единственный возможный финал Украины по опыту Южного Китая.

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