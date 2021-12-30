Юрий Фирсов признался, что на нем есть вина в смерти Валентины Легкоступовой

Москва, 30 декабря. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов признал, что он косвенно виноват в смерти супруги. По мнению последнего мужа артистки, он недоглядел за женой.

По словам Фирсова, исполнительница хита «Ягода-малина», которой 30 декабря могло бы исполниться 56 лет, приходит к нему во снах. Кроме того, у яхтсмена бывают видения будто наяву, в которых ему являются тень и образ Легкоступовой, признался вдовец в интервью NEWS.ru.

«Это не пугает, но все больше убеждает меня в том, что существует обратная связь, по ту сторону жизни точно что-то есть», — поделился Фирсов.

Если верить яхтсмену, смерть Легкоступовой можно считать фатальным стечением обстоятельств. После трагедии последний муж певицы начал верить в судьбу и предопределенность. При этом Фирсов полагает, что на нем лежит часть вины в уходе артистки из жизни.

«Я виновен в том, что недоглядел за ней», — заявил вдовец, отвечая на вопрос, считает ли он себя косвенно виновным в смерти супруги.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. Незадолго до ухода из жизни она попала в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Фирсов говорил, что его супруга крайне неудачно упала в ванной комнате.

Родных покойной певицы ранее несправедливо упрекали в отсутствии памятника на ее могиле. Однако блогер Вадим Манукян опроверг подобные обвинения в адрес близких Легкоступовой.