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Бойцы 201-й российской базы в Таджикистане провели рекордное количество учений в 2021 году

Армия
Бойцы 201-й российской базы в Таджикистане провели рекордное количество учений в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Душанбе, 30 декабря. Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной на территории Таджикистана, в 2021 году провели на территории республики свыше 300 учений антитеррористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 

Бойцы отрабатывали действия по отражению нападения условных бандитских группировок на военные городки в Душанбе и Бохтаре, а также противостояли «захвату» складов с боеприпасами и парков боевой техники.

«Более 300 учений по противодействию терроризму проведено в 2021 году на российской военной базе в Таджикистане», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках учений военнослужащие совершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной, радиационной, химической и биологической защиты, а также по обезвреживанию самодельных взрывных устройств. В ведомстве отметили, что в 2021 году российские военнослужащие в Таджикистане провели рекордное количество учений.

Ранее стало известно, что партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступила на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане. Машины оснащены новыми двигателями, а также комплексами пассивной и активной защиты.

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россия учения таджикистан
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