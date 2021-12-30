Москва, 30 декабря. Президент Владимир Зеленский стал угрозой для Украины. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

В украинском обществе наблюдается глобальный раскол. Разобщенность народа достигла катастрофических масштабов, добавили в МИД.

Ранее пользователи Facebook выступили против стратегии Владимира Зеленского по информационной безопасности. Они заявили, что киевское правительство устанавливает диктаторский режим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также указала на цензуру на Украине. По ее словам, одним из признаков являются санкции Зеленского против неугодных ему телеканалов.