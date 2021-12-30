Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 13:55
13:53
Происшествия
Петербургский суд продлил блогеру Хованскому запрет определенных действий
13:53
Общество
Все очаги омикрон-штамма COVID-19 локализовали в России
13:51
Экономика
Стоимость салата «Оливье» увеличилась на 15%
13:50
Политика
Путин обсудил с президентом Палестины Аббасом двустороннее взаимодействие
13:49
Общество
Попова назвала неизбежным появление штамма коронавируса «Омикрон» в России
13:48
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала о домогательствах в детстве
13:46
Политика
Захарова: власти Украины продолжают тотальную зачистку и репрессии против СМИ
13:46
Весь мир
Ливийский парламент заслушает на очередном заседании членов избиркома
13:46
Общество
Полицейского наградят медалью за спасение ребенка из ледяной воды в Липецке
13:45
Экономика
Банкир Авдокушина спрогнозировала стоимость кредитов в 2022 году для застройщиков жилья
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД России назвал Зеленского угрозой для Украины

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 13:23
Политика
МИД России назвал Зеленского угрозой для Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 30 декабря. Президент Владимир Зеленский стал угрозой для Украины. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

В украинском обществе наблюдается глобальный раскол. Разобщенность народа достигла катастрофических масштабов, добавили в МИД.

Ранее пользователи Facebook выступили против стратегии Владимира Зеленского по информационной безопасности. Они заявили, что киевское правительство устанавливает диктаторский режим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также указала на цензуру на Украине. По ее словам, одним из признаков являются санкции Зеленского против неугодных ему телеканалов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД России назвал Зеленского угрозой для Украины
украина зеленский мид
Комментировать