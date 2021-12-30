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Названная сестра провидицы Ванги Севрюкова предсказала страшные бедствия в ближайшие три года

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 13:14
Общество
Названная сестра провидицы Ванги Севрюкова предсказала страшные бедствия в ближайшие три года
Prt Scr youtube.com  /  Рени Анастасова

София, 30 декабря. Потомственная ясновидящая из Болгарии Слава Севрюкова оставила страшное предсказание потомкам на 2022-2025 годы.

Провидица была признана второй Вангой за свои удивительные способности. Возможность видеть будущее Севрюкова, скорее всего, получила в наследство, поскольку ее бабушка и мать были народными ясновидящими и целителями. В 70-годах прошлого столетия предсказательница познакомилась с самой Вангой, которая смогла лично убедиться в способностях Севрюковой. С тех пор ясновидящие стали обращаться друг к другу как сестры, передает «Слово и Дело».

Севрюкова оставила предсказание для потомков на ближайшие три года. Она предвидела эпидемию, голод и страшные бедствия.

Названная сестра провидицы Ванги Севрюкова предсказала страшные бедствия в ближайшие три года
pixabay.com /

«Надвигаются катастрофические катаклизмы. Нарушается гармония между видимым и невидимым миром. Смерть. Ужасно много смертей… Молитесь... Молитесь за наше племя», — говорила Слава Севрюкова.

Но предсказательница оставила подсказку к разрешению ситуации. С надвигающимися проблемами сможет справиться женщина, рожденная в 80-х годах. Также Севрюкова отметила, что основной причиной всех проблем будет перенаселение планеты. Бедствия заметно сократят численность Земли, но к полному исчезновению человечества не приведут.

Предсказание легендарной провидицы из Болгарии Ванги может говорить об окончании пандемии в 2022 году. Согласно прогнозу ясновидящей, следующий год является решающим в борьбе с коронавирусом.

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ванга предсказание севрюкова
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