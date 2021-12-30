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Политолог Лозанский призвал Байдена последовать примеру Кеннеди на переговорах с Путиным

Политика
Политолог Лозанский призвал Байдена последовать примеру Кеннеди на переговорах с Путиным
Global Look Press  /  Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Вашингтон, 30 декабря. Президенту США Джо Байдену следует последовать примеру своего сопартийца Джона Кеннеди и согласиться на выход из международного кризиса на взаимовыгодных с Россией условиях. Об этом заявил американский политолог Эдуард Лозанский.

Лозанский привел Байдену в пример его бывшего однопартийца и экс-президента США, чтобы показать, как необходимо выходить из напряженных международных ситуаций. С другой стороны, признал эксперт, у Байдена ситуация сложнее: авторитет Кеннеди был намного сильнее, а действующему лидеру Соединенных штатов придется не только договариваться с президентом России Владимиром Путиным, но и охлаждать пыл множества горячих голов в Белом доме.

«В окружении Байдена в Белом доме и среди членов конгресса есть также много горячих голов, советующих отвергнуть требования России о гарантировании ее безопасности перед лицом наращивания угроз со стороны НАТО и Украины. В то же время Байден не обладает таким авторитетом, как Кеннеди, а в дополнение ему еще и приходится прислушиваться к агрессивной риторике некоторых европейских союзников», — посетовал Эдуард Лозанский.

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путина проведут переговоры 30 декабря в 23.30 по московскому времени. Пресса к беседе глав государства допущена не будет.

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Все новости / Политика / Политолог Лозанский призвал Байдена последовать примеру Кеннеди на переговорах с Путиным
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