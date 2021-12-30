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Спикер Совфеда Матвиенко заявила о возможном создании единого парламента с Белоруссией

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 13:10
Политика
Спикер Совфеда Матвиенко заявила о возможном создании единого парламента с Белоруссией
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 30 декабря. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала вопрос о возможности создания единого парламента с Республикой Беларусь.

По словам спикера, к такому развитию событий страны могут прийти, однако сейчас не стоит форсировать события.

Российский президент Владимир Путин ранее допустил формирование союзного парламента в рамках процессов по интеграции двух государств. По его словам, для этого необходимо «подрасти».

Валентина Матвиенко до этого заявила, что закон о местном самоуправлении укрепит публичную власть. По ее мнению, нужно так усовершенствовать муниципальное управление, чтобы местные органы власти работали эффективно.

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