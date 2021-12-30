Музыкальный чарт Австралии возглавил альбом с пением птиц

Звукорежиссер Дэвид Стюарт записывает пение редких диких птиц и создает из них треки. Последний его альбом обошел по популярности песни ABBA, The Weeknd и Мэрайи Кэри.

Дэвид занимается звукозаписью более 30 лет. Австралиец ходит по лесу с микрофоном в поисках интересных голосов и новых будущих звезд птичьей эстрады, как своеобразный продюсер. В последнем альбоме приняли участие 53 пернатых исполнителя. Сборник треков получил название «Песни исчезновения» и неожиданно вырвался в пятерку австралийского чарта ARIA.

Звукорежиссер уже собрал впечатляющую коллекцию птичьих саундтреков. Он записал песни 725 представителей различных видов. У пернатых нашлись свои поклонники среди людей, во многом благодаря работе Дэвида и его необычному пристрастию.

«Вся моя жизнь была посвящена птицам. Здесь, в этой деревне, меня называют «человек-птица». Если я представляюсь Дэвидом Стюартом, они просто не узнают меня, говорят: «Понятно, Дэвид». Тогда я говорю: «Все здесь знают меня как человека-птицу». «А, так вы тот самый Дэвид Стюарт!», — рассказал австралиец.

Также мужчина отметил, что многие из его «вокалистов» являются очень редкими и находятся на грани вымирания. Своими треками Дэвид надеется привлечь внимание общественности к проблемам исчезающих видов.