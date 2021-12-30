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OE24: экс-канцлер Австрии Курц будет работать в компании соратника Трампа

Политика
OE24: экс-канцлер Австрии Курц будет работать в компании соратника Трампа
Пресс-служба МИД РФ

Вена, 30 декабря. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц приступит к новой работе в США. Он присоединится к компании соратника экс-лидера Америки Дональда Трампа.

В беседе с журналистами австрийского телеканала OE24 Курц подтвердил, что начнет работать глобальным стратегом в компании известного инвестора и республиканца Питера Тиля. Они познакомились в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как уточнили в СМИ, зарплата Курца в компании будет значительно выше, чем на посту канцлера. Основное время он будет проводить с семьей в США.

В начале декабря Себастьян Курц сообщил об уходе из политики. В октябре 2021 года экс-канцлер подал в отставку на фоне расследования по делу о коррупции, которое развернули в том числе и против него.

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