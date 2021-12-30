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Баранец: российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сделала бесполезными авианосцы ВМС США

Армия
Баранец: российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сделала бесполезными авианосцы ВМС США
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Создание противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» является самым крупным достижением российского оборонно-промышленного комплекса последних лет. К такому выводу пришел военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Уходящий год запомнился несколькими громкими премьерами РФ в области вооружения. Так, минувшим летом был представлен истребитель пятого поколения Checkmate, который экспонировался на МАКС и Dubai Airshow. Еще одной новинкой стала инженерная система дистанционного минирования «Земледелие». Этот комплекс был представлен публике во время стратегических маневров «Запад-2021» в сентябре. Кроме того, 29 декабря стало известно, что новейший российский зенитный ракетный комплекс С-550 успешно прошел государственные испытания и заступил на боевое дежурство, передает «ПолитРоссия».

Однако самым заметным достижением российских оружейников в нынешнем году стала гиперзвуковая ракета «Циркон». Она способна развивать скорость до девяти Махов. По словам военного эксперты Виктора Баранца, «Циркон» является козырем России, который сделал бесполезными авианосцы Военно-морских сил США.

«Это совершенное оружие, которое скоро заставит менять американцев свою военно-морскую доктрину. У них отпадет необходимость за десятки миллиардов долларов делать авианосцы, которым будет уничтожать ракета стоимостью десять миллионов долларов. Они уже чешут репу, зачем им теперь авианосцы, когда у русских такое оружие», – пояснил он.

Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ракета пролетела более 400 километров и успешно поразила цель, передает «Царьград».

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россия сша баранец циркон
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