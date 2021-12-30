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Кандидаты в парламент призвали избирком Ливии провести президентские выборы 24 января
Весь мир
Кандидаты в парламент призвали избирком Ливии провести президентские выборы 24 января
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 30 декабря. Более 100 кандидатов в парламент Ливии призвали Высшую избирательную комиссию и переходное Правительство национального единства провести первый тур всеобщих выборов 24 января 2022 года. Об этом сообщает издание Libya Review.

Претенденты в Палату представителей страны подписали совместную петицию с рядом требований к кабмину и ВИК. В документе подписались 125 человек.

«Настоящий враг Ливии — это тот, кто пытается продлить хаос в стране и отказывается предоставить народу право избрать новое руководство», — говорится в сообщении политиков и общественных деятелей.

Претенденты также призвали избирком в кратчайшие сроки огласить предварительный и окончательный список кандидатов в парламент и президенты соответственно.

«Необходимо установить 6 марта 2022 года в качестве даты голосования во втором туре выборов главы государства, одновременно с избирательным процессом в Палату представителей», — подчеркнули ливийцы.

Кандидаты в парламент убеждены в том, что у переходного правительства и специалистов ВИК есть все возможности для реализации этого плана.

Избирком Ливии за два дня до выборов президента предложил перенести плебисцит на месяц — 24 января. До этого Палата представителей обязана устранить форс-мажорные обстоятельства.

В понедельник, 27 декабря, депутаты собрались в Тобруке, чтобы обсудить инициативу ВИК, и пришли к заключению: «специалисты ведомства должны уточнить, что они понимают под термином "форс-мажорные обстоятельства"». Парламентарии перенесли заседание на 3 января и пригласили сотрудников Высшей избирательной комиссии для консультации.

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