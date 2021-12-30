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Уотсон рассказала о влюбленности в Фелтона на съемках «Гарри Поттера»

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 13:01
Шоу-бизнес
Уотсон рассказала о влюбленности в Фелтона на съемках «Гарри Поттера»
wikipedia.org  /  Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Лондон, 30 декабря. Британская актриса Эмма Уотсон призналась, что испытывала далеко не дружеские чувства к коллеге по серии фильмов о Гарри Поттере Тому Фелтону. Исполнительница роли Гермионы Грейнджер была влюблена в юного актера.

Уотсон вспомнила, как однажды зашла в одну из комнат, где у актеров проходили занятия. Юных артистов попросили нарисовать, как, по их мнению, выглядит бог, и Фелтон изобразил девушку на скейтборде в надетой задом наперед бейсболке, пишет Daily Mail.

«Не знаю, что сказать. Я просто влюбилась в него», — поделилась актриса.

По словам исполнительницы роли Гермионы, она приходила на съемочную площадку и каждый день искала номер Фелтона в листе вызовов. Артистка до сих пор помнит, что имя ее коллеги стояло в этом списке под номером семь.

Уотсон рассказала о влюбленности в Фелтона на съемках «Гарри Поттера»
Global Look Press / SOLO

Несмотря на романтические чувства, Уотсон и исполнитель роли Драко Малфоя остались просто друзьями. Актер не мог относиться к коллеге как к объекту влюбленности в силу разницы в возрасте.

«Он был на три года старше меня, и поэтому он считал, что я ему как младшая сестра», — пояснила актриса.

Напомним, 1 января 2022 года на HBO Max выйдет спецэпизод «Гарри Поттера» с участием главных звезд франшизы, в том числе Дэниэла Рэдклиффа и Руперта Гринта. В России выпуск покажет сервис Amediateka.

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Гарри Поттер уотсон фелтон
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