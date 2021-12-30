Политолог Погребинский: США и Россия могут заставить Зеленского принести мир на Украину

Киев, 30 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский «совершенно безнадежен» и не сможет самостоятельно принести мир в Донбасс, но его можно заставить это сделать. Об этом заявил известный политолог Михаил Погребинский.

По мнению киевского эксперта, единственное условие, при котором Зеленский начнет работу над установлением мира в собственной стране — это давление извне. Сам глава государства, может быть, и хочет мира в своей стране, но совершенно лишен собственного мнения и политической воли.

Причем оказать это давление могут как Российская Федерация, так и США, уверен политолог. Однако принуждение Зеленского к миру в таких случаях будет осуществляться по разным каналам: Вашингтон будет взаимодействовать с украинскими политическими и экономическими элитами, а Москва с большей долей вероятности прибегнет к военно-техническим методам воздействия на экс-артиста «Квартала 95».

Новостное агентство «Харьков». / Петро Панч

«А сделать это могут двумя способами: либо Россия военно-техническими средствами, либо Соединенные Штаты давлением на игроков, которые имеют какой-то голос в какой-то нашей ситуации, а такое давление, такая возможность у них есть», — подчеркнул Михаил Погребинский в беседе с Общественной службой новостей.

Ранее политолог Михаил Погребинский на основании изучения общественного мнения рассказал, как простые украинцы воспринимают фигуру президента страны Владимира Зеленского. По наблюдениям эксперта, в глазах 55% жителей подконтрольных Киеву территорий экс-артист «Квартала 95» стал очередным захватившим власть в стране олигархом.