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Шура вспомнил, как «по-сибирски» обматерил Сергея Соседова

Шоу-бизнес
Шура вспомнил, как «по-сибирски» обматерил Сергея Соседова
instagram.com  /  @shuramedvedev

Москва, 30 декабря. Знаменитый певец Шура конфликтовал с музыкальным критиком Сергеем Соседовым еще в 2007 году. Тогда их отношения были на пределе, и 46-летний артист «по-сибирски» обматерил его.

Соседов входил в состав жюри проекта «Суперстар» в 2007 году. Одним из участников шоу был Шура. Критик жестко прошелся по музыканту, заявив, что у него проблемы с голосом. В ответ артист пообещал создать ему проблемы.

«Тогда он на меня чего-то наезжал, наезжал, и я, знаешь, ему так откровенно, по-русски, по-сибирски, сказал: «Ну что, [договорился]?». И это осталось все в эфире. Я не знаю как, федеральный канал. Это все есть в YouTube, посмотрите, поржете», — заявил Шура в интервью шоу «Алена, блин!».

Сейчас отношения артиста к Соседову нейтральное. По его мнению, он реально критик, который в каких-то моментах прав, а в каких-то — нет. Больше всего исполнителя раздражает, когда Соседов раздает музыкантам советы, как нужно петь. По словам Шуры, это «страшненько».

Ведущая программы Алена Жигалова рассказала, что однажды попросила Соседова спеть. После она ему честно заявила, что не пропустила бы его в проект. Шура рассмеялся, услышав рассказ журналистки о критике.

Сам Сергей Соседов спокойно относится к реакции знаменитостей на его слова. По его мнению, всегда будут обиженные.

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Все новости / Шоу-бизнес / Шура вспомнил, как «по-сибирски» обматерил Сергея Соседова
шура соседов Алена, блин!
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