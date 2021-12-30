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Экспортные поставки алтайского меда увеличились в два раза
Экономика
Экспортные поставки алтайского меда увеличились в два раза
pexels.com  /  Adonyi Gábor

Барнаул, 30 декабря. Поставки алтайского меда за границу увеличились вдвое: за 11 месяцев текущего года на экспорт отправлено 827 тонн меда, произведенного на алтайских пасеках, сообщает «Алтайская правда»

Это составляет 1,8 миллиона долларов США (по данным Федеральной таможенной службы). Полезный и качественный продукт алтайских пчеловодов вызывает все больший интерес у зарубежных покупателей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года продажи меда выросли на 92%, если брать объем поставок. Если отталкиваться от стоимости, выручка от продаж выросла на 847 тысяч долларов США. Среди главных покупателей меда с Алтая — Польша (530 тонн), Монголия (60 тонн) и Узбекистан (56 тонн).

Ранее ФАН приводил данные по несырьевому неэнергетическому экспорту из России в этом году. Его уровень станет самым высоким за последние три года и превысит 180 млрд долларов.

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алтай экспорт продажа мёд
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