Шура посоветовал Любаше не давать концерты после скандала на шоу «Суперстар! Возвращение»

Москва, 30 декабря. Певец Шура прокомментировал скандал с исполнительницей Любашей на проекте «Суперстар! Возвращение». Он осудил артистку, которая оскорбительно отозвалась в адрес телеведущей Леры Кудрявцевой.

По мнению исполнителя хита «Не верь слезам», Любаша является поэтессой, а вовсе не певицей. В связи с этим Шура рекомендовал артистке впредь не давать сольных концертов, потому что, по словам певца, у нее это не получается.

«Либо ты делаешь сольный концерт и позовешь туда нас — поющих, и мы поем твои песни, но самой я ей никогда не посоветую, чтобы она выходила на сцену и снова пела как на проекте. Она этого не умеет», — пояснил артист в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Кроме того, исполнитель с сочувствием отнесся к Кудрявцевой, с которой поругалась Любаша. По словам певца, после скандала он зашел в гримерку к телеведущей, стоявшей в тот момент у окна.

«Говорю: «Дай я тебя обниму, не надо так воспринимать все близко к сердцу». Любаша, конечно, она злая на язык оказалась», — подчеркнул Шура.

Артист добавил, что на шоу «Суперстар! Возвращение» отсутствует какой-либо сценарий. При этом в 2007 году, по словам исполнителя, режиссеры проекта подталкивали участников к конфликтам и провоцировали ссоры.

Напомним, Любаша устроила скандал на шоу из-за критики со стороны Кудрявцевой, которой не понравилось исполнение участницы. Певица заявила, что отсутствие музыкального образования не позволяет ведущей судить ее.