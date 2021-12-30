Силуанов исключил повышение НДФЛ и других налогов до 2025 года

Москва, 30 декабря. Минфин РФ не собирается повышать ставки НДФЛ и НДС в 2022-2024 годах. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что решение о повышении НДФЛ с 13% до 15% для людей с высокими доходами было правильным. По словам главы Минфина, эти 2 процентных пункта позволят собрать в 2021 году около 80 млрд рублей, хотя ожидался объем в 60 млрд рублей.

«Экономика восстанавливается более быстрыми темпами, зарплата у богатых, людей с хорошими доходами растет», — объяснил Силуанов, напомнив, что собранные от повышенной ставки НДФЛ средства идут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

В ходе беседы с журналистами министр также оценил вероятность отключения России от системы SWIFT. Как он отметил, такое решение стало бы проблемой для других стран и в первую очередь — для США и государств ЕС.