Яков Кедми оценил тройной удар России, заставший США врасплох

Вашингтон, 30 декабря. В 2021 году Россия как минимум трижды застала врасплох США, что привело к готовности Вашингтона идти на любые уступки в вопросах НАТО и разделения зон влияния в Европе.

Соединенные Штаты уже, по факту, капитулировали, что будет официально признано по результатам предстоящих переговоров Россия-НАТО.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился бывший руководитель израильской спецслужбы, военный эксперт Яков Кедми, пытаясь подвести итоги непростого геополитического противостояния между Россией и США, развернувшегося в 2021 году. По словам эксперта, самым сокрушительным и мощным ударом по Вашингтону, стали, конечно же, темпы развития новых военных технологий. Американцы весь год получали обидные оплеухи от российского ВПК. И речь ведь даже не о «Цирконе», хотя это оружие, несомненно поставило Пентагон в тупик на долгие годы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кедми напомнил, что в этом году появился еще и Су-75, сразу же заставивший американских военных всерьез задуматься о снятии с вооружения F-22, как бесполезных и слишком дорогих в эксплуатации машин. Да и F-35 лишился статуса «короля неба», так как Су-75 его во многом в разы превосходит. Вишенкой на торте в конце года стал залп «Цирконов». Также оказалось, что у России есть уже не только С-500, но и ракеты С-550, способные сбивать спутники. Такого еще нет ни у кого в мире. Но даже не это по-настоящему застало врасплох и даже обескуражило США. Буквально на днях прошли успешные испытания С-500 в применении против гиперзвукового оружия, которого пока нет ни у одного гипотетического противника.

«С-500, спланировано. Это уже первая ласточка того оружия, о котором говорил Путин, направленного против гиперзвукового оружия, которого еще нет у Соединенных Штатов. А тут уже первое оружие нового поколения против этого оружия становится на вооружение. Это было самой большой неожиданностью для США. Ударом, на который нечем ответить», — отметил военный эксперт.

Еще два удара, по словам Кедми, Россия нанесла тоже под конец года и они носят по большей части политический характер. Сначала Москва выдвинула ультиматум всему коллективному западу, жестко потребовав заблокировать расширение НАТО на восток и признать постсоветское пространство зоной исключительного влияния России. Никто на Западе и особенно в США не ожидал такого. Американцы еще в ноябре и представить себе не могли, что Москва может пойти на столь бескомпромиссную риторику. Второй удар выбил почву у них из-под ног.

Кедми иронично отметил, что западные политики первой величины заметались, пытаясь найти выход из заранее проигрышного положения. Американские и европейские медиа начали готовить «обходные пути», раскрывая традиционные схемы запутывания любых переговоров «по-американски». Но тут Россия нанесла еще один, заключительный удар.

«Но тут Россия сделала еще один шаг. На прошлой неделе президент РФ сказал: «Нет, вы нас не поняли. Мы не заинтересованы говорить, мы заинтересованы в решении. Причем именно в том, что мы прописали, и очень быстро. В январе все должно стоять на своих местах». Этот третий удар уже не оставил США шансов на маневры и загнал в глухой угол. Они потеряли все. Можно не сомневаться, что в январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта», — заверил Яков Кедми.

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