Законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам поступил в Госдуму

Москва, 30 декабря. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Государственную думу законопроект о ежегодной предновогодней выплате пожилым россиянам.

Текст документа опубликован в думской электронной базе. Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может достичь около 9%, негативно влияет на уровень доходов пенсионеров, подчеркнули авторы инициативы.

Депутаты ЛДПР предлагают установить такое пособие «в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты».

«Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», — говорится в пояснительной записке.

Высокие темпы инфляции в 2021 году привели к снижению пенсий в реальном выражении. Это следует из представленных данных Росстата.