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Реалистично и натурально: политолог Ортега объяснил, почему россиянам следует посмотреть фильм «Гранит»
Общество
Реалистично и натурально: политолог Ортега объяснил, почему россиянам следует посмотреть фильм «Гранит»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Аналитик Ортега, как называют в политической среде Станислава Яковлева, в разговоре с ФАН объяснил значимость фильма режиссера Дениса Нейманда «Гранит».

Действие картины разворачивается в Мозамбике. Боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) терроризируют местных жителей. Власти африканского государства запрашивают у России помощи в борьбе с боевиками, и в страну приезжает спецгруппа во главе с командиром с позывным «Гранит».

По мнению политаналитика, подобные картины важны и ценны для современного общества, так как обличают всю жестокость действий преступных группировок в Африке.  

«До широких масс населения очень важно адекватно, доходчиво, именно реалистично и натурально, не сглаживая острые углы, показывать, что там на самом деле происходит. Чтобы до больших слоев населения доносилась информация посредством массовой культуры, в том числе кинематографа», — отметил собеседник ФАН.

Реалистично и натурально: политолог Ортега объяснил, почему россиянам следует посмотреть фильм «Гранит»
кадр из фильма «Гранит» /

Ортега обратил внимание и на то, что фильмы, такие как «Гранит», позволят гражданам ответить самим себе на многие важные вопросы и дадут возможность самостоятельно отделить зерна от плевел.    

«В следующий раз, когда какой-нибудь дурачок на радио в очередной раз вылезет свиристеть на тему «А что вообще мы забыли в этой Африке? Какие у нас могут быть там интересы?», аудитория просто, не вступая в дискуссию, поднимет его на смех, понимая, какие там интересы и что мы там делаем, за что, а главное, с кем воюем», — заключил политический аналитик.

Ранее российский актер театра и кино Самвел Мужикян, запомнившийся зрителям в том числе по серии фильмов «Шугалей», прокомментировал выход на телеэкраны картины «Гранит» по сценарию Владимира Измайлова. По мнению Мужикяна, в фильмах «важно показать, кто с кем борется, где наши и где не наши».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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