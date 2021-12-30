Артем Дзюба отказался продлевать контракт с петербургским «Зенитом»

Санкт-Петербург, 30 декабря. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба решил не продлевать контракт с сине-бело-голубыми.

Форвард Артем Дзюба отклонил предложение руководства «Зенита» о продлении контракта, срок действия которого истекает летом 2022 года. Соответствующую информацию в Twitter-аккаунте представил журналист Экрем Конур. Он утверждает, что у 33-летнего нападающего есть несколько предложений от европейских и российских клубов.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард провел 24 матчах во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дзюбы в 10 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Рубин» будет платить Дзюбе 1 миллион евро в год без учета бонусов в случае перехода в казанский клуб. Подопечные Леонида Слуцкого завершили первую часть сезона РПЛ на десятом месте.