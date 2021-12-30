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Кэрри-Энн Мосс призналась, что хочет сыграть убийцу в «Джоне Уике»

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 12:29
Общество
Кэрри-Энн Мосс призналась, что хочет сыграть убийцу в «Джоне Уике»
Global Look Press  /  Sonia Moskowitz

Лос-Анджелес, 30 декабря. Канадская актриса Кэрри-Энн Мосс призналась, что хочет сняться во франшизе «Джона Уика», в которой главную роль играет Киану Ривз.

Знаменитость поделилась своими мечтами в интервью журналу People. Она хотела бы сыграть убийцу в какой-нибудь части «Джона Уика».

Помимо всей франшизы, Мосс осталась под большим впечатлением от главного героя. По ее мнению, Джон Уик довольно глубокий персонаж, которого воплотил Ривз.

В конце декабря в мировой прокат вышла долгожданная часть «Матрицы». Фанаты фильмов сестер Вачовски прохладно встретили картину. Кинолента «Матрица: Воскрешение» от Ланы Вачовски получила преимущественно негативную реакцию от зрителей.

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кино джон уик кэрри-энн мосс
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