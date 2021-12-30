19FortyFive: США обладают преимуществом перед Россией благодаря своим военным альянсам

Вашингтон, 30 декабря. Партнерские отношения США с десятками стран по всему миру станут преимуществом Вашингтона в возможной войне против России и Китая. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Аналитики отмечают, что США активно сотрудничают с другими странами в военной сфере. Так, в декабре 2021 года авианосная ударная группа Военно-морских сил США действовала с кораблями ВМС Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе. Военные двух стран совершенствовали тактику, которая может потребоваться в случае потенциального конфликта с Китаем.

«США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим альянсам и партнерским отношениям с десятками стран по всему миру», — говорится в публикации.

Кроме того, в сентябре 2021 года Вашингтон инициировал создание нового оборонного союза AUKUS, в состав которого вошли США, Великобритания и Австралия. Главной целью нового альянса провозглашается «защита собственных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

При этом в рамках AUKUS Вашингтон планирует передать Канберре технологии создания атомных подводных лодок, которые будут построены на австралийских верфях. Кроме того, США планируют построить новые военные базы в южных регионах страны. Член Совфеда Алексей Пушков считает, что создание AUKUS демонстрирует нерациональное поведение Вашингтона. По его словам, новый союз является признаком заката американской империи, передает «Царьград».